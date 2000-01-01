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Многоступенчатые насосы
МосФильтр · Насосы · Многоступенчатые насосы

Многоступенчатые насосы

Для подачи чистой питьевой воды без примесей к жилому или хозяйственному объекту часто применяются многоступенчатые насосы центробежного типа действия. Многоступенчатый механизм помогает повысить давление в системе без повышения производительности устройства. В зависимости от размеров устройства отличается его мощность, а необходимый уровень напора можно получить путем установки в оборудование дополнительных ступеней, называемых импеллерами. Подробнее

Оставить заявку Нужна помощь в подборе многоступенчатого насоса? Оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (495) 768-42-34.

 
В наличии
Насос многоступенчатый Speroni RSM5

Италия SPERONI

Мощность (Вт): 1400
Производительность (л/мин): 90

20 950 pуб.
 
В наличии
Насос Grundfos CR1-25 A-FGJ-A-V-HQQV

Дания GRUNDFOS

Мощность (Вт): 1500
Производительность (л/мин): 40

136 000 pуб.
 
В наличии
Насос глубинный Belamos 6TR-185/67

Россия BELAMOS

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 22000
Производительность (л/мин): 1165

136 765 pуб.
 
В наличии
Насос колодезный Umbra Pompe ACUATEC 40 AUT

Италия Umbra Pompe

Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 95

25 925 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный Aquario ASP3E-95-75

Россия AQUARIO

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 2000
Производительность (л/мин): 95

25 223 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный Aquario ASP3E-80-75

Россия AQUARIO

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1700
Производительность (л/мин): 95

22 259 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный Aquario ASP3E-65-75 50 м.к.

Россия AQUARIO

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1450
Производительность (л/мин): 95

27 974 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный SUBLINE F2-27

Италия SUBLINE

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 30

39 100 pуб.
25 500 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный SUBLINE F2-37

Италия SUBLINE

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 30

41 650 pуб.
28 900 pуб.
 
В наличии
Насос колодезный LIQUIDUS DS5.1-56/6

Китай LIQUIDUS

Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 85

18 500 pуб.
 
В наличии
Насос колодезный LIQUIDUS DS5.1-48/6

Китай LIQUIDUS

Мощность (Вт): 800
Производительность (л/мин): 85

17 500 pуб.
 
В наличии
Насос колодезный LIQUIDUS DS5.1-40/5

Китай LIQUIDUS

Мощность (Вт): 500
Производительность (л/мин): 85

15 600 pуб.
 
В наличии
Насос горизонтальный Grundfos CM 3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N

Дания GRUNDFOS

Мощность (Вт): 450
Производительность (л/мин): 70

33 626 pуб.
26 967 pуб.
 
В наличии
Насос VectorPump SP3 0.5-75 (50/105)

Россия AquaTechnica

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 50

17 900 pуб.
13 728 pуб.
 
В наличии
Насос VectorPump SP3 0.5-55 (50/75)

Россия AquaTechnica

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 750
Производительность (л/мин): 50

13 900 pуб.
10 120 pуб.
 
В наличии
Насос VectorPump SP3 0.5-35 (50/50)

Россия AquaTechnica

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 50

11 900 pуб.
8 360 pуб.
 
В наличии
Насос Wilo Economy MHI 405-1/E/1-230-50-2

Германия WILO

Мощность (Вт): 1300
Производительность (л/мин): 140

90 175 pуб.
77 763 pуб.
 
В наличии
Насос Wilo Economy MHI 406-1/E/3-400-50-2

Германия WILO

Мощность (Вт): 1580
Производительность (л/мин): 140

90 175 pуб.
78 861 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara 10SV07F030T/D

Италия LOWARA

Мощность (Вт): 3000
Производительность (л/мин): 235

145 202 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara 10SV11F040T/D

Италия LOWARA

Мощность (Вт): 4000
Производительность (л/мин): 235

198 203 pуб.
 
В наличии
Насос DPVF 32-10

Нидерланды DP Pumps

Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 660

82 875 pуб.
 
В наличии
Колодезный насос Grundfos SB 3-45 A

Дания GRUNDFOS

Вид: садовый
Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 100

45 434 pуб.
 
В наличии
Автоматическая станция водоснабжения ASW 3-25 Waterstry

Россия WATERSTRY

Вид: насосная станция садовый
Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 95

15 720 pуб.
 
В наличии
Насос Grundfos CH 12-20 A-W-A CVBV

Дания GRUNDFOS

Мощность (Вт): 1030
Производительность (л/мин): 200

79 237 pуб.
 
В наличии
Насос Grundfos CR 5-8 A-FGJ-A-E-HQQE

Дания GRUNDFOS

Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 140

113 050 pуб.
 
В наличии
Насос Wilo Economy MHI 202-1/E/3-400-50-2

Германия WILO

Мощность (Вт): 830
Производительность (л/мин): 85

48 456 pуб.
 
В наличии
Насос Wilo Economy MHI 804N-1/E/3-400-50-2

Германия WILO

Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 250

78 271 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara 2HM3/A ELP 230-240 50

Италия LOWARA

Мощность (Вт): 300
Производительность (л/мин): 70

35 041 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara 4HM5T/A ELP 23/40

Италия LOWARA

Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 120

37 231 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara 4HMS7T/A ELP 23/40

Италия LOWARA

Мощность (Вт): 750
Производительность (л/мин): 120

79 392 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara SV 805 F 22 T/A

Италия LOWARA

Вид: циркуляционный
Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 235

114 433 pуб.
 
В наличии
Насос Lowara SV 420 F 40 T/P

Италия LOWARA

Вид: циркуляционный
Мощность (Вт): 4000
Производительность (л/мин): 135

151 992 pуб.
 
В наличии
Насос Aquario ASP (T) 10B-110-100BE

Россия AQUARIO

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 250

90 102 pуб.
 
В наличии
Насос Aquario ASP (T) 7B-160-100BE

Россия AQUARIO

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 185

78 997 pуб.
 
В наличии
Насос скважинный Belamos 4TS 115/20

Россия BELAMOS

Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 335

62 600 pуб.
 
В наличии
Горизонтальный многоступенчатый насос MXHM 803

Италия CALPEDA

Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 216

61 200 pуб.


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