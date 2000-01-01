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Для подачи чистой питьевой воды без примесей к жилому или хозяйственному объекту часто применяются многоступенчатые насосы центробежного типа действия. Многоступенчатый механизм помогает повысить давление в системе без повышения производительности устройства. В зависимости от размеров устройства отличается его мощность, а необходимый уровень напора можно получить путем установки в оборудование дополнительных ступеней, называемых импеллерами. Подробнее
Производители оснащают многоступенчатые насосы разным количеством ступеней, что позволяет достичь линейного повышения напора. Увеличение числа ступеней также требует подходящего по мощности электропривода. Для защиты от аварийных ситуаций обязательно предусмотрено наличие автоматики.
Рабочие характеристики разных моделей насосов отличаются настолько, что для каждого объекта можно подобрать оптимальный вариант с учетом специфики жидкости, подающейся в трубопровод. Глубина расположения источника воды и температура подаваемой жидкости позволяют без ограничений применять данный тип оборудования.
Корпус для максимальной надежности и долговечности изготавливается из высокопрочных материалов, устойчивых к коррозии. Производители используют материалы, которые допустимы для контакта с питьевой водой и рассчитаны на высокие рабочие нагрузки при повышенном давлении.
Благодаря большому разнообразию моделей многоступенчатые насосы широко применяются в разных сферах:
Чтобы выбрать подходящий по техническим параметрам насос, обращайте внимание на ключевые рабочие характеристики, влияющие на производительность агрегата и его мощность. На выбор влияет требуемый напор, глубина самовсасывания и другие параметры.
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SPERONI
Мощность (Вт): 1400
Производительность (л/мин): 90
GRUNDFOS
Мощность (Вт): 1500
Производительность (л/мин): 40
BELAMOS
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 22000
Производительность (л/мин): 1165
Umbra Pompe
Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 95
AQUARIO
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 2000
Производительность (л/мин): 95
AQUARIO
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1700
Производительность (л/мин): 95
AQUARIO
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1450
Производительность (л/мин): 95
SUBLINE
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 30
SUBLINE
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 30
LIQUIDUS
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 85
LIQUIDUS
Мощность (Вт): 800
Производительность (л/мин): 85
LIQUIDUS
Мощность (Вт): 500
Производительность (л/мин): 85
GRUNDFOS
Мощность (Вт): 450
Производительность (л/мин): 70
AquaTechnica
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 50
AquaTechnica
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 750
Производительность (л/мин): 50
AquaTechnica
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 50
WILO
Мощность (Вт): 1300
Производительность (л/мин): 140
WILO
Мощность (Вт): 1580
Производительность (л/мин): 140
LOWARA
Мощность (Вт): 3000
Производительность (л/мин): 235
LOWARA
Мощность (Вт): 4000
Производительность (л/мин): 235
DP Pumps
Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 660
GRUNDFOS
Вид: садовый
Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 100
WATERSTRY
Вид: насосная станция садовый
Мощность (Вт): 1000
Производительность (л/мин): 95
GRUNDFOS
Мощность (Вт): 1030
Производительность (л/мин): 200
GRUNDFOS
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 140
WILO
Мощность (Вт): 830
Производительность (л/мин): 85
WILO
Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 250
LOWARA
Мощность (Вт): 300
Производительность (л/мин): 70
LOWARA
Мощность (Вт): 550
Производительность (л/мин): 120
LOWARA
Мощность (Вт): 750
Производительность (л/мин): 120
LOWARA
Вид: циркуляционный
Мощность (Вт): 2200
Производительность (л/мин): 235
LOWARA
Вид: циркуляционный
Мощность (Вт): 4000
Производительность (л/мин): 135
AQUARIO
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 250
AQUARIO
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 185
BELAMOS
Вид: скважинный
Мощность (Вт): 5500
Производительность (л/мин): 335
CALPEDA
Мощность (Вт): 1100
Производительность (л/мин): 216