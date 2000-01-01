Многоступенчатые насосы

Онлайн-оплата происходит через ПАО "Сбербанк России" с использованием банковских карт следующих платежных систем:

После нажатия на кнопку "Онлайн-оплата", Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО "Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей карты.

Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Дополнительно нужно ввести: ФИО, email, контактный телефон, а также номер брони для идентификации плательщика. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

В случае, если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО "Сбербанк России". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.